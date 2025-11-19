きょうも国債が売られ、長期金利は一時1.775％まで上昇しました。きょうの債券市場で長期金利の代表的な指標である10年物の国債の利回りは、一時1.775％まで上昇しました。およそ17年半ぶりの高い水準です。高市政権による拡張的な財政政策で財政が悪化するとの懸念から、国債が売られました。政府が近くまとめる経済対策をめぐっては、与党内から裏付けとなる補正予算を積み増すよう求める声もあり、国債の増発や財政の悪化への懸