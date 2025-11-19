韓国の人気音楽グループ「BTS」のメンバー、JUNG KOOKさんの自宅に侵入しようとしたとして、日本人の女性が警察の調べを受けていることがわかりました。韓国の警察によりますと、50代の日本人の女性は今月12日から14日にかけて、BTSのJUNG KOOKさんの自宅のオートロックの暗証番号を何度も入力し、侵入しようとした疑いがもたれています。通報を受けた警察官が現場に駆け付けたところ、女性が現場にいて、国籍などの身元