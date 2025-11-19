大分市佐賀関で18日に発生した大規模火災で、防衛省は災害派遣のため現地に自衛隊を派遣しました。すでに自衛隊のヘリコプター3機が出動し、消火活動と情報収集にあたっているということです。防衛省によりますと、午前9時に大分県知事から自衛隊に対し災害派遣の要請があり、現在、空中からの消火活動などを行っているということです。また、陸上自衛隊は大分県庁と大分市役所に連絡員を派遣しています。