海外への流出などが問題となっているシャインマスカットの苗を許可なく販売した疑いで50代の女性が書類送検されました。茨城県に住む無職の女性は、無許可でシャインマスカットの苗をフリマサイトに出品し、2人に販売した疑いが持たれています。国で品種登録されたぶどうの高級品種シャインマスカットの苗は、許可なく他人に譲ることが禁止されていますが、女性はホームセンターで購入した苗を自宅で増殖させ、これまで12株販売し