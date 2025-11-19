クマの出没により屋外活動ができない状況になっていることから、男鹿市は体育施設の一部を無料開放しています。男鹿市ではクマが出没にともない子どもの屋外での活動が制限されているほか、ウォーキングやランニングなど屋外での運動を控える人が増え、市民の健康づくりへの影響が懸念されています。このため男鹿市では、通常は利用料金がかかる市内3カ所の体育施設を、無料で開放しています。開放されているのは、男鹿市総