旦那さんが単身赴任をしていると、子どものお世話はママ1人でやることになります。仕事や家事、子育ての3つが重なってしまうこともあり、体力的にも精神的にも疲れてしまいますよね。ママスタコミュニティにも、こんな相談が寄せられました。『子どもは3人、高校生中学生小学生。旦那は単身赴任、私もフルタイム勤務で、家のことが回っていません。今日は休みだけれど、とにかく精神的な疲れがどっときてしまった。辛すぎてどうし