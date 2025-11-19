【Amazon ブラックフライデー：PlayStationがお買い得】 開催期間：11月21日0時～12月1日23時59分 PS5 Pro Amazonにて「Amazon ブラックフライデー PlayStationがお買い得」が11月21日0時より開催される。期間は12月1日23時59分まで。 本セールではPS5本体や周辺機器を特別価格で販売。対象商品には「PS5 Pro」や「PS5 デジタル・エディション」のほか、「PlayStat