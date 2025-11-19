ヤマハは、楽器・防音室レンタルサービス「音レント」で、新品防音室を手頃な料金で利用できる新プラン「MCプラン」を11月20日10時より受け付け開始する。対象は0.8畳、1.2畳、1.5畳、2.0畳の4サイズで、月額レンタル料は12,760円から。 0.8畳：12,760円 1.2畳：14,080円 1.5畳：15,950円 2.0畳：22,440円 MCプランは、「自分だけの快適空間(My Comfort)を、より気楽に(More Casual)」をコン