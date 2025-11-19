東京六大学野球リーグの東大はこのほど、２０２６年度の新幹部を発表。主将には堀部康平（船橋）が就任した。堀部は俊足が武器の右打ちのセカンドで、１年秋にリーグ戦初出場。２年春の明大戦ではロッテのドラフト２位左腕・毛利海大（当時３年）からタイムリーを放っている。市川リトルシニア、船橋で野球道にまい進してきた。個性派軍団を束ねるリーダーシップに注目が集まる。副将は門田涼平（松山東）と横山景一（新潟）