今年の小倉牝馬Ｓ・Ｇ３を制したフェアエールング（牝５歳、美浦・和田正一郎厩舎、父ゴールドシップ）が、引退することが分かった。１１月１９日、ラフィアンターフマンクラブがホームページで発表した。今後はビッグレッドグループで繁殖入りする予定。今年１月の第１回小倉牝馬Ｓは、シンティレーションと１着同着で初代女王となり重賞初制覇。その後は福島牝馬Ｓ２着、クイーンＳ３着と牝馬限定重賞で活躍した。１６日のエ