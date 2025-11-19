NHKの稲葉延雄会長が19日、東京・渋谷の同局で定例会見を行い、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出演者についてコメントした。稲葉会長は「今年は放送100年、それから戦後80年という節目の年。そういう年の紅白だということ。大みそかという特別な日に歌を通じて様々な人たちがつながるひと時になればうれしいと思います。10月から始まったNHK ONEでも配信予定。様々な方法で楽しんでいただきたい」とコメント