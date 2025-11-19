【榎原依那2nd写真集「I am Ina」】 12月3日発売 価格：3,300円 撮影：Takeo Dec.／（講談社）より 【拡大画像へ】 講談社が12月3日に発売を予定している榎原依那さんの2nd写真集のタイトルが「I am Ina」に決定した。価格は3,300円。初回出荷には限定特典として、メイキングムービー付きのフォトカード（3種のうちランダムで1枚）が封入される。発表に合