シマノは３日続落している。１８日の取引終了後に、自社株１１８万株（消却前発行済み株数の１．３５％）を１１月２６日付で消却すると発表したが、これを好材料視する動きは限定的のようだ。消却後の発行済み株数は８６５３万株となる。 出所：MINKABU PRESS