杏林製薬が下げ幅を縮小している。この日、難聴を有するミトコンドリア病患者を対象とする「ＭＡ－５」の医師主導第２相臨床試験を１２月に国内４医療機関で開始すると発表しており、好材料視されている。 ミトコンドリア病は、生命活動維持に必要なエネルギーであるＡＴＰ（アデノシン３リン酸）の約９５％を産生するミトコンドリアの機能異常により引き起こされる疾患。ミトコンドリアは全有核細胞に存在する