ディジタルメディアプロフェッショナルは動意。この日午前１１時ごろ、ＨＤＲ（ハイダイナミックレンジ）対応カメラモジュール「Ｄｉ１Ｃａｍ」を正式発表し、サンプル出荷を開始すると明らかにした。車載用途や産業用ＡＩ、ロボティクス、セキュリティー監視など、過酷な環境下で高い視認性と組み込み性が求められる分野で安定的かつ高精度なＡＩ画像認識を実現するという。これが材料視され、前日比７．１％高の