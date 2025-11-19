11月16日に行われた『U18日清食品トップリーグ』男子の最終日、長年のライバルである福岡第一高校に49点差で快勝した福岡大学附属大濠高校が大会2連覇を飾った。 幾度とない対戦のたびに熱戦が繰り広げられる”福岡対決”だが、この日ばかりは福大大濠が圧倒。試合序盤からミスマッチを突きゴールへ果敢にアタック。堅い守備で相手の攻撃を封じ、福岡第一の代名詞である“堅守速攻”を逆に体現してみせた。