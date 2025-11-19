JR東日本は、2025年6月に行われた市販の日本酒の品評会「SAKE COMPETITION」で「TAKANAWA GATEWAY CITYまちびらき記念 最優秀蔵元賞」を受賞した磯自慢酒造(静岡県焼津市)の日本酒が楽しめるイベントを、2025年11月21日(金)より開催。東京・高輪ゲートウェイ駅の各施設で展開される。【写真】提供される「磯自慢」と東日本の逸品セット(価格未定) 昨年度の「磯自慢」新酒。くどさのないさわやかな吟醸香と柔らかな甘味が特徴■銘酒