50代向け女性ファッション雑誌『大人のおしゃれ手帖』（宝島社）が主催する第3回「更年期川柳」の授賞式が、11月18日、東京・Elegante Vitaにて開催された。 2023年より始まった「更年期川柳」は、なかなか話題にしにくい更年期の不調を川柳にのせることで、多様な諸症状の認知を広め、当事者たちの気持ちが少しでも前向きになるようにと願って生まれたもの。 そんな祈りが通じたように、回を重ねるごとに応募数も倍増。