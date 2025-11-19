ユニ・チャームは12月1日、「ソフィ 経血で鉄不足チェックできるキット」(オープンプライス)をユニ・チャーム ダイレクトショップ(ネットショップ)および一部の小売業様で限定発売する。○疲れの一因となる鉄不足を手軽に確認「ソフィ 経血で鉄不足チェックできるキット」(オープンプライス)厚生労働省の調査によると、20〜40代女性の約65%が「貧血または隠れ貧血(潜在性鉄欠乏症)」の状態にあることが報告されている。「隠れ貧血