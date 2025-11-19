【その他の画像・動画等を元記事で観る】 岩田剛典のソロとして初めてとなるアジアツアー『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』が、11月18日に自身の出身地である愛知・Aichi Sky Expoにて華やかに開幕した。 ■岩田剛典が生まれ育った地・愛知で開幕 “SPACE COWBOY”というタイトルを付けた今回のツアーは、幼い頃から強いロマンを抱いていた「宇宙」をコンセプトに創り上げられ、ライブの登