午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７６３、値下がり銘柄数は７７６、変わらずは７０銘柄だった。業種別では３３業種中２３業種が上昇。値上がり上位に小売、不動産、石油・石炭、建設など。値下がりで目立つのは機械、水産・農林、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS