＜開店から閉店まで人気スポットを徹底取材＞人気スポットの開店から閉店まで密着してお得な新事実を続々発見！今回は施設を１日中楽しめる、静岡県伊東市の「道の駅 伊東マリンタウン」へ！ 【出演者】秋元真夏 【今回訪れた場所】●道の駅 伊東マリンタウン（静岡県伊東市）営業時間／9:00〜21:00（各テナントにより営業時間が異なります） [伊豆高原ビール海の前のカフェレストラン]営業時間／11:00〜21:00（2