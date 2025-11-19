ヨシムラ・フード・ホールディングスは後場急落し、年初来安値を更新している。共同通信は１９日、「中国政府が日本産水産物の輸入を停止すると日本政府に通達したことが１９日、分かった」と報じており、グループでホタテの輸出販売事業を展開するヨシムラＨＤの業績への悪影響を警戒した売りが膨らんでいる。 出所：MINKABU PRESS