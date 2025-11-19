あさくまが運営する「ステーキのあさくま」は11月27日、ステーキ食べ放題「匠肉祭り」を一宮店(愛知県一宮市)、半田店(愛知県半田市)、越谷店(埼玉県越谷市)、北山田店(神奈川県横浜市)の4店舗で同時開催する。匠肉祭り同イベントの開催時間は11:00〜22:00(最終入店20:40)まで。制限時間は80分であり、ステーキ食べ放題に加えてサラダバーとドリンクバーが付く。価格は男性が3,771円、女性が3,221円、小学生が1,791円、小学生未満