V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子東地区）の長野GaRonsは17日（月）、小胗颯太（24）が練習生として新たに加入することをクラブ公式サイトで発表した。 北海道出身のミドルブロッカーである小胗は、啓北商業高校卒業後に北翔大学へと進学した。187センチの身長から繰り出される攻撃と、その身長を活かしたブロックにも注目だ。 小胗はクラブ公式サイトを通じて以下の通りコメントを発表して