日本サッカー協会は11月19日、MS&ADカップ2025に臨む日本女子代表のメンバーを発表した。ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは、29日に長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）でカナダ女子代表と対戦する。選出された26人は以下のとおり。 GK１山下杏也加／マンチェスター・シティ12平尾知佳／グラナダCF23大熊茜／INAC神戸レオネッサDF２遠藤優／ウェストハム・ユナイテッド３南萌華／ブライ