［国際親善試合］日本 ３−０ ボリビア／11月18日／国立競技場11月14日のガーナ戦に２−０で快勝した日本代表は18日、ボリビア代表と国際親善試合を戦い、３−０で勝利。10月シリーズを連勝で終えた。開始４分に鎌田大地のゴールで先制した日本は、71分に町野修斗、78分には中村敬斗が追加点を奪い、南米の雄を突き放した。試合後、後半頭から右ウイングバックで途中出場した堂安律は、この２試合でほとんど相手に決定機を作