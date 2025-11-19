中国最大のスポーツイベント・全国運動会（全運会）の体操個人総合決勝で、選手のミスを手をたたいて笑った審判が処分された。中国メディアの三湘都市報などが伝えた。14日に行われた個人総合決勝で、中国代表チームのエースとしても知られる湖南チームの張博恒（ジャン・ボーヘン）は、5種目を終えた時点で首位に立っていた。しかし、最終種目の鉄棒でミスが出て12．566点にとどまり、合計83．397点。北京チームの肖若騰（シャオ