阪神の長坂拳弥捕手（３１）が１９日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の１２００万円でサインした。（金額は推定）長坂は今季、開幕から２軍で多くの時間を過ごした。結局、１軍での出場は１試合にとどまった。「振り返ることは特にないです」と語った。来季で１０年目を迎える。捕手には侍ジャパンに選出された坂本。ＦＡ権を行使せず残留した梅野。第三の捕手として、１軍で経験を積んだ栄枝。さらに