お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優（53）が18日に放送された日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」(火曜後11・59)にゲスト出演。自身の子育てについて語った。濱口は2018年にタレントで妻の南明奈（36）と結婚。22年7月に長男が誕生している。「老眼がきている」と言う濱口。50代で3歳の子供を育てる上で苦労があるという。「“爪を切って”って子供が来る。でもぼやけて爪が見えない」と告白。「ママ（南）が“パパはもう