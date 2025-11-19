元衆議院議員の杉村太蔵氏が１９日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。薄口政治評論家として、気をつけている事を明かした。黒柳から「薄口政治評論家」と呼ばれていることを聞かれると「当時は頭にきた。薄口政治評論家とは何事だと。ただわからないもので、薄口政治評論家タレント杉村太蔵が、こんなロングセラーになると思わなかった。ありがたい」と感謝。この薄口政治評論家生活で気を付けているのは「事実でないこと