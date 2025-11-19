4代目「ミスター・タイガース」として活躍した阪神・掛布雅之OB会長の野球殿堂入りを記念した「掛布雅之展〜記憶から記録へ〜」が12月17日から4日間、高島屋大阪店7階催会場で開かれる。入場は無料。スポーツニッポン新聞社も協力した現役時代の写真や、愛用のユニホームやグラブ、殿堂入りレリーフなどが展示される。また17日（ゲスト酒井法子）と20日（ゲスト松村邦洋）には掛布氏のトークショーが開催される（高島屋公式サ