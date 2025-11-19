アメリカのトランプ大統領とサウジアラビアのムハンマド皇太子が18日、ホワイトハウスで会談し、サウジアラビアがアメリカへの投資を1兆ドル＝およそ155兆円に大幅増額することを表明しました。サウジアラビアムハンマド皇太子「大統領、きょうとあす、我々は6000億ドルからおよそ1兆ドルへの投資増額を発表する予定です」アメリカトランプ大統領「あなたと友人であることは光栄です。いまや1兆ドルに達した投資に心から感謝し