京急線の車内などで面識のない10代の女性につきまとったとして、56歳の会社員の男が逮捕されました。【写真を見る】「好みの女性のあとをつきまとった」京急線の車内で面識のない10代女性につきまといかストーカー規制法違反の疑いで56歳の会社員の男を逮捕神奈川県警ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・大田区の会社員・斉藤豊容疑者（56）です。警察によりますと、斉藤容疑者は今年7月と8月、面識のない10