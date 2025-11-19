大分市佐賀関（さがのせき）で１８日夕に発生した火災は、１７０棟以上の住宅などに燃え広がった。半日以上がたった１９日朝も消火活動が続けられているが、いまだ鎮火には至っていない。住民たちは白煙が上る街を前にぼうぜんと立ち尽くした。一帯では同日午前、所々から白煙が立ち上り、消防隊員らが次々と現場に入る姿が見られた。避難していた住民らが自宅の様子を見に訪れたものの、規制線が張られ、消火活動中のため近づ