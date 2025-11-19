マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチローさん（５２）が都内で行われたｏｖｅｒ５１世代のためのスポーツテスト「ＣＷ−Ｘｘイチロー“ｏｖｅｒ５１”スポーツテスト」に参加して、料理へのはまりっぷりを明かした。「僕はとことん興味あることにいっちゃうんです。できるところまでやりたい。最近は料理をするんです。シアトルで４０日間、毎日オムライスを作りました」と自慢。ＭＣの三田友梨佳アナ