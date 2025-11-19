【岡田紗佳のもう一度見たい麻雀Ｍリーグ】１１月１３日第２試合南４局０本場＝鈴木たろう（ド）、黒沢咲（雷）、ＨＩＲＯ柴田（Ｊ）、浅井堂岐（フ）ＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツの岡田紗佳です。セレブの愛称を持つ黒沢選手のイメージは、大きく華やかに打つタイプでしょう。この試合では細やかな計算からの素晴らしい判断を見せてくれました。オーラス、まずテンパイしたのは４５００点持ちのラス目のたろう選手です。