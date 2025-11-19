サウジアラビア１部アルナスルのポルトガル代表ＦＷクリスチアーノ・ロナウド（４０）が１８日（日本時間１９日）、サウジアラビアのムハマド・ビンサルマン皇太子らとともに米ドナルド・トランプ大統領の招待を受けてホワイトハウスでの晩さん会に参加した。欧米各メディアによると、トランプ大統領は会の冒頭で「息子（バロンさん）はロナウドの大ファンです。ロナウドがここにいる限り、ずっと応援しています」とし「バロン