モデル仁香（50）が、18日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。16歳下の夫からかけられた言葉を明かした。番組のテーマは“年の差婚”。街の声では「話が合わない」、「夫と両親の方が年齢が近い」など、不安を抱えていることが紹介された。仁香は「私が70歳になっても彼はまだ54歳とか。54歳って若い人と結婚できるかもしれない歳だし、そういうので申し訳ないなっていうのはちょっと