タレントで実業家の紗栄子（39）が、18日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。今年1月にモデルデビューした長男道休蓮（17）について語った。紗栄子は17歳と15歳の息子を育てる2児の母。藤本美貴が「デビューした子は17歳の方？」と尋ねると、「そうですね」と笑顔。横澤夏子も「きれいなお顔の子が。カッコよかった〜」とため息を漏らした。紗栄子は長男の蓮について「上は元旦那のコピペだから