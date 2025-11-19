女優の奥貫薫（54）が17日、自身のインスタグラムを更新し、娘役だった共演女優の美しさを絶賛した。 【写真】美し過ぎる“母娘”2ショット奥貫薫＆のん 「これまで数々の作品でヒロインの母を演じてきましたが、こんなにもきれいなひとはいたでしょうか。」とコメント。Netflixでも配信されているABEMAオリジナルドラマ「MISS KING/ミス・キング」で共演した女優のん（32）との2ショットを掲載した。 続けて「そのきれ