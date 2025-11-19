東京ガールズコレクション実行委員会は2026年3月14日、東京・国立代々木競技場第一体育館にて、「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」（以下、マイナビ TGC 2026 S/S」を開催する。19日に発表され、第1弾出演者も解禁となった。【画像】「TGC 2026 S/S」メインモデル第1弾発表「マイナビ TGC 2026 S/S」のテーマは“OUR CANVAS”。未来を見つめながら時代に寄り添い、そして継続しながらも絶えず変