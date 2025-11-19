クリスピー・クリーム・ドーナツに、新年を楽しく迎えてほしいという想いを込めた、年末年始限定のドーナツ「LUCKY JUMP! ETO DOZEN」が登場！また、毎年人気の“豪華福袋”「クリスピー・クリーム・ドーナツ 福袋」が2026年も販売されます☆ クリスピー・クリーム・ドーナツ「LUCKY JUMP! ETO DOZEN」  販売期間：2025年12月26日（金）〜2026年1月13日（火）※2026年1月1日(木)〜4日（日）の期間、単品販売は実施