阪神・長坂拳弥捕手が１９日、兵庫・西宮市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸１２００万円から現状維持でサインした（金額は推定）。１軍で１試合出場にとどまった今季。「振り返りたくない」と悔しさをあらわにした。日本ハムから伏見が加入するなどライバルも増えたが「僕ができることをしっかり」と視線は来季に向いている。