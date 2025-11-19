急性骨髄性白血病を公表した医師で、医療ジャーナリストの森田豊氏が１９日までにインスタグラムで、治療の近況を伝えた。９月９日以来、約２か月ぶりの投稿で「第二の誕生日（セカンドバースデー）」と書き出し、「今年７月に急性骨髄性白血病と診断され、治療を続けてきました。本日、息子の一人からハプロ移植（末梢血幹細胞移植）を受けました」と報告。「これからも合併症予防に向けて一歩一歩懸命に頑張ります。支えて