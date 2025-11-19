タレントの渡辺満里奈が19日までに自身のインスタグラムを更新。18日に55歳の誕生日を迎え、夫でお笑いトリオ「ネプチューン」の名倉潤（57）との“夫婦お祝いショット”を披露した。渡辺は「本日誕生日でした。」と書き出し「たくさんのお祝いのメッセージありがとうございます週末に家族がお祝いしてくれて、楽しい時間を過ごしました。」とつづり、自身の顔写真と「55」と書かれた大きなプレートが乗ったオリジナルケーキ