伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会は、東京都台東区の上野恩賜公園にて「伊賀上野NINJAフェスタ2025 in上野恩賜公園」を2025年11月22日(土)から3日間開催！迫力ある忍者ショーや忍者体験、伊賀牛を使ったグルメなどが楽しめる入場無料のイベントです。 伊賀上野NINJAフェスタ2025 in上野恩賜公園  価格：入場無料開催日時：2025年11月22(土)〜24日(月・祝) 10:00〜18:00 ※最終日のみ一部16:30まで開催場所：台東区