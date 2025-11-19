◇明治神宮野球大会高校の部決勝九州国際大付11―1神戸国際大付（2025年11月19日神宮）九州国際大付が初優勝を飾った。福岡県勢としては2000年の東福岡以来25年ぶり。九州勢の優勝は2013年の沖縄尚学（沖縄）以来13年ぶりとなった。これで来春センバツの「神宮枠1」は九州地区に与えられることになった。九州国際大付の優勝直後からX（旧ツイッター）では「沖縄尚学」がトレンド入り。夏の甲子園で優勝した2年生の