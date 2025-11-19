7月の参院選で、自社が運営するパチンコ店従業員らに、特定候補者に投票すれば報酬を支払うと約束したとして、公選法違反罪に問われた運営会社社長の李昌範被告ら幹部3人は19日、東京地裁の初公判で起訴内容を認めた。