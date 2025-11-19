出張の際に、自分で宿泊先や航空券を準備している人は、自然にホテルのポイントや航空会社のマイルが貯まり、「お小遣いが増えてラッキー」とひそかに思っているかもしれません。実は、出張などで貯まるマイルやポイントに関しては明確な法律がなく、会社の規程次第で懲戒処分や返還請求を受ける可能性があるグレーゾーンです。 本記事では、出張で得たポイントが誰のものなのか、私的利用の可否と使用の際